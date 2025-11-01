Cina pronta a sbloccare chip Nexperia

4.46 Il ministero del Commercio cinese sta valutando l'esenzione di alcuni chip Nexperia dal divieto di esportazione verso l'Europa. "Valuteremo la situazione delle aziende e concederemo esenzioni alle esportazioni in base alle reali necessità", ha detto un portavoce. La misura arriva dopo le tensioni nate dalla decisione olandese di porre sotto controllo il produttore di chip Nexperia,di proprietà cinese.La Cina ha reagito imponendo un blocco alle riesportazioni, colpendo duramente molte aziende europee. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it