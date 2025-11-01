Cimiteri sempre aperti Celebrazioni e viabilità Pisa ricorda i defunti

Domani si celebra la giornata dedicata alla commemorazione dei defunti e, come ogni anno, sono previste aperture straordinarie dei cimiteri oltre a modifiche al traffico in previsione di un considerevole aumento dell’affluenza. Fino a lunedì tutti i cimiteri comunali rimarranno aperti con orario continuato dalle ore 8 alle 17.30. Il programma delle celebrazioni del 2 novembre prevede alle 10 al cimitero di San Michele degli Scalzi, l’omaggio alla tomba del maresciallo Buttaglieri. Alle 10.30 al cimitero della Misericordia (via Pietrasantina) l’omaggio alla tomba del maggiore Ciardelli e, a seguire, alle tombe del tenente colonnello Tarasconi e dei marescialli Ferrante e Luzzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cimiteri sempre aperti. Celebrazioni e viabilità. Pisa ricorda i defunti

