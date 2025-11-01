Cimiteri sempre aperti Celebrazioni e viabilità Pisa ricorda i defunti

Lanazione.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si celebra la giornata dedicata alla commemorazione dei defunti e, come ogni anno, sono previste aperture straordinarie dei cimiteri oltre a modifiche al traffico in previsione di un considerevole aumento dell’affluenza. Fino a lunedì tutti i cimiteri comunali rimarranno aperti con orario continuato dalle ore 8 alle 17.30. Il programma delle celebrazioni del 2 novembre prevede alle 10 al cimitero di San Michele degli Scalzi, l’omaggio alla tomba del maresciallo Buttaglieri. Alle 10.30 al cimitero della Misericordia (via Pietrasantina) l’omaggio alla tomba del maggiore Ciardelli e, a seguire, alle tombe del tenente colonnello Tarasconi e dei marescialli Ferrante e Luzzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cimiteri sempre aperti celebrazioni e viabilit224 pisa ricorda i defunti

© Lanazione.it - Cimiteri sempre aperti. Celebrazioni e viabilità. Pisa ricorda i defunti

Argomenti simili trattati di recente

cimiteri aperti celebrazioni viabilit224Giorno dei morti, orario continuato nei cimiteri del Levante: più bus per i camposanti a Genova - Quasi ovunque cancelli aperti dalle 8 e fino al tardo pomeriggio. Si legge su ilsecoloxix.it

cimiteri aperti celebrazioni viabilit224Celebrazioni, orari e servizi nei cimiteri di Torino in occasione della commemorazione dei defunti - Predisposte una serie di servizi e iniziative pensati per accompagnare i visitatori in un momento di raccoglimento e rispetto ... Si legge su quotidianopiemontese.it

Cerca Video su questo argomento: Cimiteri Aperti Celebrazioni Viabilit224