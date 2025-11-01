Cimiteri nel degrado a Genova i riti della memoria tra le transenne

Per le manutenzioni il Comune investe 500 mila euro all’anno, più contributi Asef. Ma il degrado non si ferma. I visitatori a Staglieno: “I loculi dei nostri cari, irraggiungibili da anni”. A Nervi, nelle parti alte manca l’acqua. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Cimiteri nel degrado a Genova, i riti della memoria tra le transenne

