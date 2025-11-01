Cimiteri investimenti per la riqualificazione e manutenzione

Proseguono i lavori di manutenzione e riqualificazione nei cimiteri cittadini, un impegno che dal 2020 ad oggi ha visto il Comune di Pisa investire complessivamente circa 3,5 milioni di euro, di cui circa 750mila solo nel corso del 2025.Al cimitero suburbano di via Pietrasantina sono in fase di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Cimiteri: investimenti, lavori e nuovi posti a Rosciano. Servizi potenziati per Ognissanti FANO, 31 OTTOBRE 2025 - «Attenzione, cura e decoro, perché vogliamo ridare dignità alla memoria dei nostri cari. Un’amministrazione si misura anche da questo». In vist - facebook.com Vai su Facebook

Cimiteri, dieci milioni per sistemarli a Venezia e in terraferma - Un piano di interventi da oltre 10 milioni di euro per il restauro, la manutenzione e la valorizzazione dei cimiteri di Venezia e della terraferma. Secondo ilgazzettino.it

Cimiteri nel degrado a Genova, i riti della memoria tra le transenne - Per le manutenzioni il Comune investe 500 mila euro all’anno, più contributi Asef. Lo riporta ilsecoloxix.it

Nuova gestione dei cimiteri comunali: maggiori risorse, manutenzione e nuovi servizi per i cittadini - È attiva da alcune settimane la nuova gestione del servizio necroscopico e cimiteriale, affidata alla cooperativa BarbaraB a seguito di una gara ... Riporta piananotizie.it