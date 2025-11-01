cimiteri disagi sui monti scarsa manutenzione e mancanza di ossari

Cimiteri di montagna tra incuria, mancanza di fondi e abbandono. Cresce il disagio dei cittadini. Alla vigilia della commemorazione dei defunti abbiamo fatto il punto. Questi luoghi sono da sempre custodi silenziosi di una memoria collettiva fatta di famiglie e comunità. Ma sempre più spesso versano in condizioni di abbandono: muri lesionati, vialetti dissestati, lapidi rotte e vegetazione incolta. Una mancanza di manutenzione che non è solo estetica, ma anche sociale e culturale. Nel cimitero di Forno, dopo varie segnalazioni, si è provveduto a sistemare il versante dei loculi con le lastre che si erano staccate e finite a terra, fortunatamente senza ferire nessuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

