Cima Vertana valanga travolge gruppo di alpinisti | ci sono delle vittime
Tragedia sulla Cima Vertana nella zona del gruppo dell 'Ortles in Alto Adige. Una valanga ha travolto un gruppo di alpinisti e ci sono delle vittime. Lo apprende l’agenzia di stampa Agi dal Soccorso alpino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Cima Vertana, valanga travolge gruppo di alpinisti: ci sono delle vittime - Tragedia sulla Cima Vertana nella zona del gruppo dell'Ortles in Alto Adige.
Solda, tre morti sotto una valanga - Tre scialpinisti germanici, due uomini e una donna, sono morti travolti da una valanga nel pomeriggio di sabato a Cima Vertana, nel gruppo
Tragedia in montagna, una valanga travolge un gruppo di scialpinisti: tre morti - un gruppo di cinque scialpinisti è stato travolto da una valanga nel gruppo dell'Ortles: tre di loro sono morti.