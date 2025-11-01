Cima Vertana valanga sull’Ortles | tre scialpinisti tedeschi morti ricerche in corso per due dispersi
Una massa di neve si è staccata nel pomeriggio sulla Cima Vertana, nel gruppo dell’Ortles, travolgendo due cordate di scialpinisti di nazionalità tedesca. Il bilancio certo, al momento, è di tre vittime – due uomini e una donna – e due persone disperse. L’allarme è scattato poco prima delle 16, quando la slavina ha colpito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
