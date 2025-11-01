Cielo molto nuvoloso in serata deboli piogge

Il tempo a Bergamo sabato 1° novembre avrà cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge, sono previsti 0.4mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3516m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente. Secondo le previsioni di 3BMeteo.  In Lombardia Dopo il tempo a Bergamo vediamo le previsioni sulla Lombardia: sabato infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

