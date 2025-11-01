Ciclovia del Garda la Gardesana chiude per i lavori | ecco quando

Il Servizio gestione Strade della Provincia informa che nelle giornate di martedì 4 novembre, lunedì 24 novembre e martedì 2 dicembre, dalle 9 alle 14, la Statale 45 bis Gardesana Occidentale rimarrà chiusa al traffico nel tratto compreso tra l’imbocco della galleria “Casagranda” (via Giacomo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

