Ciclocross spettacolo al Mugello Circuit con 350 concorrenti
Scarperia, 1 novembre 2026 – Uno splendido spettacolo il 5° Trofeo Città di Firenze di ciclocross, quarta prova della Coppa Italia di Società, su di un percorso spettacolare, difficile e impegnativo come ha detto Barbara Mussa responsabile della Commissione Fuoristrada della Federciclismo presente alla manifestazione. La dirigente è rimasta ammirata dal luogo di svolgimento della gara organizzata dalla Virtus Settimo Miglio con il patrocinio della Regione Toscana e dei comuni di Firenze e di Scarperia San Piero a Sieve. Quattro le prove internazionali, più le restanti giovanili e amatoriali a livello nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
