Ci siamo! L’eroina letteraria del 2025 sta per essere proclamata! L’evento a numero chiuso si terrà venerdì 14 novembre alle ore 18.30 correte a prenotarvi inviando una mail a | iodonnapremioletterario@rcsit per partecipare a premio Eroine d’oggi
C i siamo! L’eroina letteraria del 2025 sta per essere proclamata! Giunge alla settima edizione il Premio Letterario di iO Donna Eroine d’oggi, nato nel cuore di BookCity e dedicato ai personaggi femminili che, nell’anno, ci hanno maggiormente colpito. Chi è l’eroina letteraria del 2025? I 12 libri selezionati dalle libraie X Nelle scorse edizioni, il riconoscimento del nostro settimanale è andato alle protagoniste dei romanzi di Stefania Auci, Melania Mazzucco, Viola Ardone, Ilaria Tuti, Aurora Tamigio, Roberta Recchia, autrici di storie acclamate da lettrici e lettori appassionati. Leggi anche › Premio letterario iO Donna, le “Eroine d’oggi” del 2024 sono. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I rischi legati all’uso di sostanze come cocaina, eroina, cannabis, tabacco, MDMA, fentanyl, alcol, allucinogeni sono molti e scientificamente provati e gli effetti imprevedibili e sempre pericolosi. Insieme possiamo aiutare i giovani a fare scelte consapevoli e viv - facebook.com Vai su Facebook