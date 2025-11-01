Ci dovrebbe essere anche quello di Stasi L' obiezione che solleva i dubbi su Garlasco
Uno dei pilastri sui quali si fonda l'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi condotta dalla procura di Pavia è il Dna trovato sotto le unghie della vittima che, secondo i consulenti di Alberto Stasi e degli stessi procuratori, apparterrebbe ad Andrea Sempio. Questo è l'elemento principe dell'incidente probatorio in corso, che dovrebbe concludersi il prossimo 18 dicembre, quando il perito nominato dal gip, la dottoressa Denise Albani, renderà note le proprie conclusioni. La difesa di Sempio, indagato per omicidio in concorso di Chiara Poggi, attualmente ha assunto una posizione diversa rispetto al passato e sostiene che, se anche fosse del proprio assistito, non vorrebbe dire nulla, in quanto potrebbe anche essere il frutto di una contaminazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’economia italiana va benissimo e Giorgia Meloni dovrebbe essere candidata al premio Nobel per l’economia: parola dell’ex parlamentare del Pdl, Italo Bocchino, ospite a In Onda su La7. “L’inflazione voi l’avete presentato come un dato negativo mentre è u - facebook.com Vai su Facebook
Leao verso la titolarità contro la Roma L’intenzione di Allegri sarebbe quella di schierare Leao con Nkunku al suo fianco. Se Leao-Nkunku dovesse essere confermata come coppia titolare, Loftus-Cheek dovrebbe arretrare a centrocampo e prendere il posto di - X Vai su X