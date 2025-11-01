Choc a San Giovanni Rotondo | preso a sassate il pullman con a bordo gli infermieri diretti al Policlinico
Tanto spavento ma per fortuna nessun ferito a bordo dell'autobus del servizio Cotrap che ieri sera, 31 ottobre, è stato preso di mira durante il collegamento San Giovanni Rotondo-Foggia. A bordo c'erano anche alcuni infermieri diretti al Policlinico per svolgere il turno serale. Non è chiaro chi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/25_ottobre_24/sesto-san-giovanni-crolla-l-ex-sede-della-societa-impregilo-in-viale-marelli-i-passanti-come-una-bomba-uno-choc-ff0a4097-0f38-4abc-91e1-c9eb9d82bxlk.shtml - facebook.com Vai su Facebook
Choc a S. Giovanni Rotondo: il cadavere della donna trovato a terra in una pozza di sangue - n uomo di 43 anni che passeggiava completamente nudo e con il corpo insanguinato e, a poche decine di metri di distanza, il cadavere di una donna quasi certamente uccisa nella ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Anziana uccisa in casa: a San Giovanni Rotondo sarà lutto cittadino - Sarà lutto cittadino a San Giovanni Rotondo (Foggia) nel giorno dei funerali di Rachele Covino, l’81enne uccisa nella sua abitazione di via Sergente Padovano nella tarda ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
San Giovanni Rotondo (Foggia), anziana trovata morta in casa: bloccato uomo nudo e insanguinato - San Giovanni Rotondo (Foggia), 25 maggio 2024 – Sarebbe stata uccisa, forse scaraventata più volte contro un mobile. Come scrive quotidiano.net