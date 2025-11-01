Chivu Inter si è preso la squadra con la sua intelligenza capendo il momento storico | l’analisi di Libero

Inter News 24 sugli allenatori della Serie A. Questa Serie A 202526 è definita da Libero come “diversa dalle precedenti, atipica, strana, particolare”. Il campionato è bloccato, con poche reti segnate e un generale “annullamento reciproco” delle forze in campo. Un dato che salta all’occhio è l’insolita classifica marcatori, dominata da registi come il turco Hakan Çalhano?lu e da esterni, con l’unico centravanti puro, Bonazzoli, fermo a quattro gol. Questa carenza realizzativa complessiva rende più difficile vincere e crea grande equilibrio, con l’Inter che, pur avendo subito già tre sconfitte, si trova a soli tre punti dalla vetta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, si è preso la squadra con la sua intelligenza, capendo il momento storico: l’analisi di Libero

