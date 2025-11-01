Chivu Inter la stagione di transizione dei nerazzurri | tra ricambio generazionale e nuovi leader

Inter News 24 Chivu Inter, il tecnico sta guidando una fase delicata del progetto, bilanciando esperienza e rinnovamento. La stagione dell'Inter di Chivu è quella del rinnovamento. Nonostante le ambizioni restino intatte, i nerazzurri vivono una fase di passaggio tra due cicli: quello dei veterani, che si avvicinano alla fine del percorso, e quello dei nuovi protagonisti, da inserire gradualmente. Il tecnico romeno sta gestendo con equilibrio questa transizione, motivando i senatori e responsabilizzando i giovani. La sua empatia, qualità che lui stesso ha dichiarato di aver sviluppato negli anni, è una delle chiavi della stagione.

