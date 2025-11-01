Chivu Inter così ha zittito gli scettici | era dato per spacciato ma…

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Una Serie A atipica, diversa dalle precedenti, quasi sospesa. È questa la fotografia tracciata da Libero nella sua analisi sull’attuale campionato, caratterizzato da pochi gol, equilibrio estremo e una sensazione diffusa di “annullamento reciproco” tra le squadre. Le prime giornate della stagione 20252026 hanno mostrato un torneo senza veri padroni, in cui nessuna formazione riesce a prendere il largo e la qualità offensiva fatica a emergere. Il quotidiano sottolinea come la Serie A stia vivendo una fase di transizione, dove il confronto tra tecnici esperti e allenatori emergenti genera un curioso equilibrio tattico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, così ha zittito gli scettici: era dato per spacciato, ma…

