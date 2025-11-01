Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il puzzle dell’ Inter non è ancora del tutto completo. Mancano infatti due pedine importanti per chiudere il cerchio della rosa costruita in estate: Luis Henrique e Diouf. Entrambi arrivati nell’ultima sessione di mercato per ampliare le scelte di Cristian Chivu, i due giocatori non sono ancora riusciti a imporsi nelle prime dodici partite ufficiali della stagione. Il quotidiano sottolinea come la missione del tecnico romeno sia proprio quella di integrare gradualmente il brasiliano e il francese, senza bruciare i tempi di adattamento. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, c’è un piano per Diouf e Luis Henrique: può provare a recuperarli così