Chivu Inter c’è un piano per Diouf e Luis Henrique | può provare a recuperarli così

Internews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il puzzle dell’ Inter non è ancora del tutto completo. Mancano infatti due pedine importanti per chiudere il cerchio della rosa costruita in estate: Luis Henrique e Diouf. Entrambi arrivati nell’ultima sessione di mercato per ampliare le scelte di Cristian Chivu, i due giocatori non sono ancora riusciti a imporsi nelle prime dodici partite ufficiali della stagione. Il quotidiano sottolinea come la missione del tecnico romeno sia proprio quella di integrare gradualmente il brasiliano e il francese, senza bruciare i tempi di adattamento. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu inter c8217232 un piano per diouf e luis henrique pu242 provare a recuperarli cos236

© Internews24.com - Chivu Inter, c’è un piano per Diouf e Luis Henrique: può provare a recuperarli così

News recenti che potrebbero piacerti

chivu inter c8217232 pianoInter, decisione chiara sul mercato: svelato il piano di Chivu e Marotta per gennaio - Chivu e Marotta hanno pianificato in modo ben preciso le mosse per il mercato di gennaio: svelata la decisione ... Scrive spaziointer.it

Inter: Chivu, "nessuna sofferenza ma dobbiamo essere più cinici" - Cristian Chivu inizia finalmente a vedere la sua Inter: "Sì - Segnala ansa.it

chivu inter c8217232 pianoInter: reazione da grande dopo il ko di Napoli, la rincorsa di Chivu riparte - Contro la Fiorentina una performance senza ombre per ritrovare subito i tre punti e agganciare il Milan a meno di un mese dal derby ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chivu Inter C8217232 Piano