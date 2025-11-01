Chivu ha convinto tutti | dalla squadra a Oaktree la scelta giusta dell’Inter

L'avventura di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter è solo all'inizio, ma ha già raccolto consensi unanimi. Dalla squadra alla dirigenza, fino a Oaktree, tutti riconoscono l'impatto positivo del tecnico romeno, scelto per guidare la nuova fase nerazzurra dopo l'addio di Simone Inzaghi. La decisione della proprietà americana di affidarsi a un allenatore giovane e ambizioso non era scontata, considerata l'esperienza limitata di Chivu — appena 13 panchine da tecnico professionista — e il contesto difficile, con una squadra reduce da una finale di Champions persa contro il PSG e da uno Scudetto sfumato all'ultimo turno.

