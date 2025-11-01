Chiusura della Cartiera mano tesa ai lavoratori
La Cartiera di Mesola chiuderà definitivamente il 31 dicembre 2025. Una decisione che segna la fine di un’epoca e lascia dietro di sé preoccupazione, amarezza e polemiche. Per la comunità mesolana è una ferita profonda: lo stabilimento, di proprietà del gruppo Pro-Gest, per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per l’ occupazione dell’intero comprensorio. L’amministrazione comunale, in un post sui social, ha espresso "rammarico" per la chiusura annunciando di aver scritto al gruppo Pro-Gest chiedendo chiarimenti sulle intenzioni future e garanzie sul mantenimento dell’area." La richiesta – spiega la sindaca – nasce dall’esigenza di evitare il rischio di degrado o criticità igienico-sanitarie, e, soprattutto, di garantire che l’area possa essere mantenuta in condizioni tali da permetterne un futuro riutilizzo produttivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
