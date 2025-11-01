Chiusa per una notte l' autostrada A26 per un transito eccezionale

Novaratoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiusa per una notte un tratto della A26 per consentire il trasporto di un transito eccezionale. Dalle 22 di domenica 2 alle 4 di lunedì 3 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, verso Gravellona. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Arona, si. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

chiusa notte autostrada a26Autostrade, raffica di cantieri. La mappa delle chiusure, stop per una notte al tratto Calenzano-Barberino - Tra mercoledì e giovedì chi è diretto verso Bologna deve percorrere la viabilità ordinaria passando dalle Croci di Calenzano. Da lanazione.it

Chiusure notturne in autostrada: i lavori su A8, A26 e Diramazione Gallarate-Gattico - Tutte le chiusure tra lunedì 20 e giovedì 23: chiusure a tratte tra Sesto Calende, Gallarate e Castellanza per interventi stradali ... Riporta legnanonews.com

chiusa notte autostrada a26Autostrada chiusa nella notte - Padova, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 21 di giovedì 30 alle 5 di venerdì 31 ottobre sarà chiuso il ... Segnala polesine24.it

Cerca Video su questo argomento: Chiusa Notte Autostrada A26