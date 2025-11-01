Chiude Francesco Rossi Da decenni in Borgo Il saluto dei colleghi | | Il centro è più vuoto

Un’altra serranda che si abbassa. Un altro pezzo di Borgo che se ne va. Dopo decenni di attività ha chiuso il calzaturificio Francesco Rossi, storico negozio di Borgo Stretto 23. Un punto di riferimento per generazioni di pisani che, in quel tratto del centro con i suoi portici eleganti, hanno sempre riconosciuto una parte della propria anima. Da oggi le luci della vetrina si sono spente definitivamente e i commercianti del centro storico hanno voluto dedicare un saluto speciale a un collega e compagno di portico. "Andrea, la sua famiglia e le sue collaboratrici sono stati per oltre quarant’anni punto di riferimento del nostro Borgo e della città – ricorda Antonia Nicoletti, titolare del negozio di pelletteria Aen69 –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

