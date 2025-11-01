Chiude Francesco Rossi Da decenni in Borgo Il saluto dei colleghi | | Il centro è più vuoto
Un’altra serranda che si abbassa. Un altro pezzo di Borgo che se ne va. Dopo decenni di attività ha chiuso il calzaturificio Francesco Rossi, storico negozio di Borgo Stretto 23. Un punto di riferimento per generazioni di pisani che, in quel tratto del centro con i suoi portici eleganti, hanno sempre riconosciuto una parte della propria anima. Da oggi le luci della vetrina si sono spente definitivamente e i commercianti del centro storico hanno voluto dedicare un saluto speciale a un collega e compagno di portico. "Andrea, la sua famiglia e le sue collaboratrici sono stati per oltre quarant’anni punto di riferimento del nostro Borgo e della città – ricorda Antonia Nicoletti, titolare del negozio di pelletteria Aen69 –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
La Mostra di Francesco Ferrulli - Artista si conclude con "Vini e Vinili" Domani, 30 ottobre, si chiude l'emozionante mostra d'arte personale di Francesco Ferrulli , un evento di grande successo organizzato dalla Pro Loco Quadratum a Corato! L'iniziativa, i - facebook.com Vai su Facebook
Ennesimo negozio di artigianato napoletano che chiude https://fb.watch/CRF3EsdRKA/ via @FacebookWatch - X Vai su X
Chiude Francesco Rossi. Da decenni in Borgo. Il saluto dei colleghi:: "Il centro è più vuoto" - Dopo decenni di attività ha chiuso il calzaturificio Francesco Rossi, storico negozio di Borgo Stretto 23 ... Scrive lanazione.it