Chiavari in festa l’Entella ritrova la vittoria | Empoli mai in partita
CHIAVARI – A Chiavari finisce 1-0 grazie al sigillo di Tiritiello, ancora una volta decisivo in zona gol. Gara intensa, combattuta e ricca di episodi, con la squadra ligure che ha mostrato personalità e gioco, mentre l'Empoli ha faticato a trovare ritmo e idee. L'avvio è tutto di marca biancoceleste. L' Entella parte forte, pressa alta e reclama anche un rigore per una presunta spinta su Pellegri, ma l'arbitro Mariani e il VAR lasciano correre. Le prime occasioni portano la firma di Russo e Parodi, con tiri che fanno tremare la difesa toscana. L'Empoli si affaccia in avanti solo al 18' con Moruzzi, ma la conclusione manca di precisione.
