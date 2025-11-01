chianti classico da scoprire emilio renzulli e il suo drone promuovono tutto il territorio

Abita a Poggibonsi, lavora in uno stabilimento della camperistica, ed è un appassionato dell’universo vitivinicolo e un operatore drone. Quest’ultimo ruolo permette a Emilio Renzulli (a destra nella foto, in compagnia del macellaio-poeta Dario Cecchini) di "staccarsi da terra e alzarsi in volo" nel comprensorio del Chianti Classico alla scoperta dei luoghi di maggior rilievo, conosciuti o nascosti, dai profili del paesaggio, della storia, della spiritualità, dell’arte. E dell’economia legata alla produzione del nettare di Bacco. Renzulli, da quattro anni curatore del blog Emiliowine, riferimento per numerosi estimatori in vari Paesi del mondo con un totale di circa 270mila visualizzazioni, firma adesso un pregevole video, totalmente autofinanziato, seguendo le tappe di un itinerario capace di congiungere i 72mila ettari di estensione del Chianti Classico: da San Casciano Val di Pesa a Castelnuovo Berardenga, attraverso i comuni di Greve, Barberino Tavarnelle, Radda, Gaiole, Castellina, Poggibonsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

