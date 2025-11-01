Chi sono tutte le ex di Alex Belli prima di Delia dalla moglie Katarina Raniakova alla sexy Mila Suarez

In merito alla sua vita privata invece, Alex Belli ha un passato piuttosto turbolento. Nel 2013 Alex Belli si è sposato con Katarina Raniakova, modella slovacca, con cui ha divorziato nel 2017. Proprio nello stesso anno ha conosciuto un’altra ragazza, Mila Suarez, con la quale è stato insieme fino al 2019. Successivamente infine, si è fidanzato con Delia Duran, una bellissima attrice nata in Venezuela. Per quello che riguarda la sua prima moglie però, recentemente sono venute a galla le ragioni che si sono celate dietro alla loro separazione. A quanto pare infatti, l’attore italiano ha tradito più volte la modella slovacca, fino alla rottura definitiva giunta quattro anni dopo il matrimonio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono tutte le ex di Alex Belli prima di Delia, dalla moglie Katarina Raniakova alla sexy Mila Suarez

