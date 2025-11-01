Chi sono le quattro figlie di Luciano Pavarotti avute dall’ex Adua Veroni e dall’ultima moglie Nicoletta Mantovani

Luciano Pavarotti sposò nel 1961 Adua Veroni e dalla loro unione nacquero tre figlie una dietro l’altra: Lorenza, Cristina e Giuliana. Il 13 dicembre 2003 convolò in seconde nozze con Nicoletta Mantovani, che undici mesi prima, il 13 gennaio 2003, aveva dato alla luce Alice Pavarotti, sopravvissuta a un parto gemellare in cui invece morì il figlio Riccardo, lasciando il grande tenore nello sconforto Chi sono le quattro figlie di Luciano Pavarotti, Lorenza, Cristina, Giuliana e Alice. Lorenza, la più grande, è nata nel 1962, un anno dopo il matrimonio dei genitori, convolati a nozze dopo diversi anni di relazione, coronando un amore iniziato quando erano entrambi giovanissimi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

