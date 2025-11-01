Chi ha vinto Italia’s Got Talent 2025 il vincitore è Joe Romano | la classifica finale
È Joe Romano il vincitore di Italia’s Got Talent 2025. La finale ha visto 10 concorrenti mettere in mostra il loro talento ed essere giudicati dal pubblico di casa. Scopriamo insieme la classifica e come si è svolta la puntata. Chi ha vinto Italia’s Got Talent 2025: trionfa Joe Romano. La finale di Italia’s Got Talent 2025 è andata in onda venerdì 31 ottobre 2025 ed è stata trasmessa, per la prima volta in diretta, su Disney + (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). I conduttori Aurora Leone e Fru hanno presentato i 10 finalisti che si sono esibiti mettendo in mostra il loro talento davanti a quattro giudici. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
