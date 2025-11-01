Chi ha fame di notizie?

Nel Rodano, in Francia, il consorzio della Côtes?du?Rhône ha sospeso l’installazione di sistemi vitivoltaici che ombreggiano i filari: priorità a paesaggio e agronomia, con richiesta di valutazioni tecniche su resa, maturazione e fabbisogno idrico. Secondo W ein?Plus, l’orientamento è in linea con le indicazioni dell’ Institut national de l’origine et de la qualité  (Inao) e mira a delimitare gli interventi industriali in attesa di evidenze indipendenti e replicabili. È un segnale di prudenza istituzionale in un settore che sta cercando soluzioni al caldo e alla siccità senza pregiudicare la qualità dell’uva. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

