Chi ferma il Ponte sullo Stretto fa un disastro | più inquinamento meno Pil e posti di lavoro

Dopo la reazione a caldo del governo contro la Corte dei conti che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sul Ponte sullo Stretto, i toni si sono volutamente abbassati per lavorare e trovare la soluzione per «andare avanti» con l’opera. E in queste ore, di fronte all’opposizione che cavalca la decisione dei magistrati contabili per alimentare la contrarietà all’infrastruttura, vengono ricordati tutti i vantaggi che la minoranza non considera. Perché, viene fatto notare, le conseguenze della realizzazione non sono solo quelle che vengono sventolate da quello che viene ribattezzato il movimento del «No». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi ferma il Ponte sullo Stretto fa un disastro: più inquinamento, meno Pil e posti di lavoro

