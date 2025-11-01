Chi era San Newman maestro del pensiero cristiano proclamato Dottore della Chiesa da Leone XIV

San John Henry Newman è stato proclamato Dottore della Chiesa. L’atto compiuto da Leone XIV sancisce il riconoscimento ufficiale del pensatore inglese come una delle voci più autorevoli del cristianesimo moderno. Dopo la canonizzazione del 2019 voluta da Papa Francesco, Papa Leone XIV ha fatto oggi un ulteriore passo, conferendo al cardinale e teologo britannico il titolo di Doctor Ecclesiae, massimo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Chi era San Newman, maestro del pensiero cristiano proclamato Dottore della Chiesa da Leone XIV

