Chi era il poliziotto morto nell' incidente | volante presa in pieno da un suv che ha invaso la careggiata
Si chiamava Aniello Scarpati il poliziotto morto stanotte nel terribile incidente avvenuto a Torre del Greco. Sposato, tre figli, residente a Ercolano, l'assistente capo Scarpati era il passeggero della volante che, in base alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, è stata centrata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondisci con queste news
NOTIZIE CHE MAI VORREMMO PUBBLICARE. CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA E ALLA POLIZIA DI STATO. RIPOSA IN PACE COLLEGA. UNA PREGHIERA PER L'ALTRO COLLEGA FERITO. Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, popoloso co - facebook.com Vai su Facebook
Chi era Aniello Scarpati, il poliziotto morto in un incidente con la volante a Torre del Greco - Tragedia nella notte a Torre del Greco, dove il capo pattuglia della polizia di stato Aniello Scarpati ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale mentre si trovava all'interno di ... Riporta ilmattino.it
Poliziotto muore nel Napoletano in un incidente, ferito il collega - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Scrive tg24.sky.it
Auto si scontra con la volante, morto il poliziotto Antoniello Scarpati. In sei nel suv, il conducente in fuga e i minori feriti: cosa sappiamo - Aniello Scarpati, assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato ... Secondo msn.com