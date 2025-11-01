Chi era il poliziotto morto a Torre del Greco Aniello Scarpati stava sostituendo un collega e aveva 3 figli

Era sposato e padre di tre figli Aniello Scarpati, il poliziotto morto a Torre del Greco in un incidente durante un turno notturno. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

chi era il poliziotto morto a torre del greco aniello scarpati stava sostituendo un collega e aveva 3 figli

© Notizie.virgilio.it - Chi era il poliziotto morto a Torre del Greco, Aniello Scarpati stava sostituendo un collega e aveva 3 figli

