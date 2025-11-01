Chi era Giuseppe Pelosi il ragazzo che cambiò per sempre il destino di Pier Paolo Pasolini

Era il 22 giugno 1958 quando, in una famiglia modesta di Roma, nasceva Giuseppe Pelosi, detto Pino la Rana. Cresciuto tra Guidonia e i sobborghi della capitale, finì a gravitare attorno all’ambiente della microcriminalità e della prostituzione maschile. Quei ragazzi di periferia che Pier Paolo Pasolini, con la sua sensibilità di poeta e regista, aveva già reso protagonisti nei suoi romanzi e nei suoi film. Pelosi nasce in una famiglia modesta del quartiere di Setteville. È un ragazzo inquieto, cresciuto tra le borgate dove la povertà e la disillusione formano un tessuto sociale fragile, ma anche vivo, rumoroso, contraddittorio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

