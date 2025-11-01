Chi era Daniela Bratelli la donna che ha perso la vita nell'incidente frontale in galleria a Sulzano

Daniela Bratelli è la 45enne che ieri, venerdì 31 ottobre, ha perso la vita in un incidente frontale che si è verificato nella galleria di Pianzole, all'altezza di Sulzano (Brescia). La donna - che viveva a Pompiano dove era consigliera comunale - si stava recando in montagna per trascorrere il fine settimana insieme alla famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

