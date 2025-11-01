Chi era Cosimo Magro il 25enne travolto e ucciso mentre soccorreva un automobilista in difficoltà

Il 25enne Cosimo Magro, originario di Bitonto, è morto mentre soccorreva un automobilista in difficoltà. Il giovane è stato travolto e ucciso da una vettura intorno alle 6 di sabato 1 novembre sulla statale 16. "Un figlio della nostra città ha perso la vita mentre compiva un gesto di generosità e altruismo", ha scritto il sindaco Francesco Paolo Ricci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosimo Magro, chi è il 25enne travolto e ucciso in strada mentre aiutava un amico: l'amore per lo sport, la fidanzata e gli animali - Cosimo Magro, 25 anni, è stato travolto e ucciso lungo la statale 16, all'altezza dell'uscita per l'aeroporto di Bari. Si legge su msn.com

Ragazzo morto a Bitonto: Cosimo Magro muore per aiutare un amico - La vittima, Cosimo Magro, 25 anni, originario di Bitonto, ha perso tragicamente la vita nella mattina del 1° novembre intorno alle 5. Come scrive alphabetcity.it

Bari, tragedia sulla SS16: muore il 25enne Cosimo Magro di Bitonto mentre soccorre un’auto incidentata - Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava rientrando da una serata quando si è fermato per prestare soccorso a un’auto uscita di strada, sulla quale viaggiavano alcuni suoi amici. giornaledipuglia.com scrive