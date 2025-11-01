Chi era Aniello Scarpati il poliziotto morto dopo uno scontro frontale a Torre del Greco

Aniello Scarpati, capo pattuglia della volante della Polizia di Stato, stanotte ha perso la vita a causa di un violento scontro frontale avvenuto su viale Europa, a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Originario di Portici, lascia la moglie Eliana e tre figli di 22 anni, 18 e 12 anni, a cui era legatissimo. Ieri notte non doveva nemmeno esser in servizio, aveva sostituito un collega per un cambio turno. La professionalità, discrezione e calma di Aniello Scarpati. Chi lo conosce lo descrive come una persona discreta, che non ama mettersi in mostra. Calmo e professionale, anche nelle situazioni più difficoltose. 🔗 Leggi su Open.online

