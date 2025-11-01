Chi era Aniello Scarpati il poliziotto di 47 anni morto nel Napoletano

Aniello Scarpati, 47 anni, è il poliziotto morto nell'impatto tra la volante e un'automobile. Ferito anche un collega, l'autista del Suv è irreperibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tragedia nella notte lungo viale Europa, a Torre del Greco, dove un terribile incidente stradale ha provocato la morte del poliziotto Aniello Scarpati, 47 anni, residente a Portici e in servizio presso il locale commissariato. Lo scontro è avvenuto intorno alle due, - facebook.com Vai su Facebook

