Chi è Mamdani e perché la sinistra USA può vincere non solo a New York
Outsider socialista e musulmano, è favorito per il sindaco di New York. La sua piattaforma su affitti e trasporti gratis rivoluziona la sinistra USA, parlando a chi soffre il caro-vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
LA LEZIONE DI MAMDANI: ALLA SINISTRA NON SERVONO AMMUCCHIATE Guardate questo ragazzo... perché è giovane, ha 34 anni. Zohran Mamdani, è nato in Uganda, è musulmano e si dice socialista. Se il 4 novembre vincerà le elezioni, si troverà a gu - facebook.com Vai su Facebook
NEW YORK - Perchè il voto anticipato ci dice che vincerà Mamdani? Rispetto alle scorse comunali, l'affluenza aumenta maggiormente a Brooklyn che è la roccaforte di Mamdani. Confrontando sia con le scorse comunali che con le scorse presidenziali, l'affl - X Vai su X