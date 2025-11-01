“Quando sono arrivata in Italia, lavoravo come modella, sono stata due anni da sola, poi ho conosciuto quest’uomo che all’inizio sembrava un uomo buono che voleva trattarmi come una principessa”, ha raccontato Delia Duran sull’ ex marito. “I primi anni con lui sono stati bellissimi, ma poi è cambiato tutto e lui ha iniziato a essere una persona brutta, violenta”, ha spiegato Delia Duran e poi ha aggiunto: “Quando ho deciso di lasciarlo, lui ha voluto punirmi, portando via tutto, prosciugando anche i miei conti”. Marco Nerozzi, l’ex marito di Delia Duran è stato accusato di essere stato violento con lei: “Quando l’ho lasciato mi ha rubato tutto”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Delia Duran, prima di Alex Belli, Marco Nerozzi e le brutte accuse reciproche