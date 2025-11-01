Nicoletta Mantovani lasciò tutto quando conobbe Pavarotti e si innamorò di lui; da quel momento la giovane divenne sua assistente e segretaria, in pratica la sua ombra. Nicoletta Mantovani, nota per essere stata la seconda moglie di Luciano Pavarotti. La storia d’amore fu molto chiacchierata, scandalosa addirittura, sia per la differenza d’età fra i due (34 anni), sia perché, all’epoca, Pavarotti era sposato. Tuttavia, il legame è durato, tenace e profondo, fino alla scomparsa di lui Nicoletta Mantovani a soli 24 anni ha iniziato a soffrire di Sclerosi Multipla, malattia che ha cercato di curare anche grazie ai consigli del marito Luciano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la figlia di Nicoletta Mantovani e Luciano Pavarotti e la grande eredità