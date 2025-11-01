Alberto Tinarelli, che l’amica Grazia Verasani ha presentato a Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, è un consulente finanziario, impiegato a Bologna come dirigente di un’azienda primaria di servizi. La Mantovani, che dopo la morte del tenore ha avuto una sola relazione con Filippo Vernassa, lo ha conosciuto a una cena, organizzata dall’amica comune. Grazia Verasani credeva che tra i due potesse nascere l’amore. E così è stato. Alberto Tinarelli, la cui vita è tanto privata da non essere stata scalfita nemmeno dalla relazione con la più mediatica Mantovani, si è innamorato della vedova Pavarotti seduta stante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Nicoletta Mantovani dopo Pavarotti, Alberto Tinarelli: “Lui si è innamorato all’istante”