Chi è il fidanzato e futuro marito di Karina Cascella Max Colombo amico dell’ex Salvatore Angelucci
Dopo la fine dell’amore con Salvatore Angelucci, conosciuto nel programma di Maria De Filippi, Karina Cascella si era fidanzata con Martin Evans.La coppia si era separata a causa di un tradimento e l’opinionista, che oggi è un volto fisso di Domenica Live e Pomeriggio Cinque, era tornata single. In seguito si era parlato di un flirt con Alessandro Fogacci e Ilaro Alicante, ma Karina Cascella non si era mai sbilanciata troppo. Ora invece la giovane napoletana sembra aver trovato l’amore vero e quello che considera l’uomo della sua vita. Max Colombo è lontano dal mondo dello spettacolo e ha frequentato Karina Cascella di nascosto per diversi mesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
