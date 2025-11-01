Chi è il compagno di Claudia Gerini Riccardo Sangiuliano il cugino dell’ex ministro Gennaro | Sono innamoratissima

Claudia Gerini il 6 novembre sarà in sala con Claudio Amendola e Claudia Pandolfi con “Fuori la verità”, un film di Davide Minnella. Nella pellicola lei e Amendola sono sposati e Gerini è la conduttrice di un game show nel quale in palio c’è un montepremi di 1 milione di euro. E poi “stanno per uscire due film, uno con Marco Giallini su una coppia che si prende una pausa, l’altro l’ho girato in Romania con una giovane regista, Ligia Ciornei, su una donna che va a prendere una bimba da una madre surrogata al confine con l’Ucraina, scoppia la guerra, non trova più il marito.”, ha spiegato al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è il compagno di Claudia Gerini, Riccardo Sangiuliano (il cugino dell’ex ministro Gennaro): “Sono innamoratissima”

