Chi è Edouard Rigaud il compagno di Caterina Murino | Ci godiamo la nostra vita con i nostri spazi

C aterina Murino ha avuto il figlio Demetrio Tancredi insieme al suo attuale compagno, Edouard Rigaud. Avvocato penalista francese, oggi ha 48 anni. Edouard e Caterina fanno coppia fissa dal 2016. Oggi vivono felicemente insieme a Parigi, con il loro bambino, in una casa da sogno situata nel romantico quartiere di Montmartre. Una gravidanza tanto desiderata quanto difficile, arrivata quando Caterina aveva 47 anni. La gravidanza di Caterina Murino è stata ricca di emozioni contrastanti, tra gioia e sfide. La neo-mamma ha raccontato di aver preso molto peso durante i nove mesi. L’attrice ha anche raccontato con commozione e felicità quanto desiderasse diventare mamma e che il sogno di stringere il suo bimbo tra le braccia l’ha aiutata a superare molte difficoltà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

