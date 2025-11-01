Chi è Eda Ece Y?ld?z Y?lmaz di Forbidden Fruit dalla carriera al marito Bugrahan Tuncer

La carriera di Eda Ece inizia all’età di 12 anni, quando debutta sul piccolo schermo in un ruolo secondario. Tuttavia, il suo debutto ufficiale da attrice arriva un paio di anni più tardi, quando comincia a recitare in serie televisive turche. I suoi primi ruoli sono in serie come Hayat Bilgisi, Bez Bebek, Adini Feriha Koydum, Mihriban e Askin Mucizeler. Il vero successo arriva però nel 2011, quando ottiene il ruolo da protagonista nella serie Pis Yedili, un’opportunità che segna un punto di svolta nella sua carriera. La sua visibilità cresce ulteriormente con altre apparizioni in produzioni come Beni Boyle Sev e Iliski Durumu: Karisik. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Eda Ece, Y?ld?z Y?lmaz di Forbidden Fruit, dalla carriera al marito Bugrahan Tuncer

Contenuti che potrebbero interessarti

Chi è Eda Ece, Yildiz di ‘Forbidden Fruit’ ospite di Verissimo - È l’amata interprete di Yildiz nella fiction turca in onda su Canale 5 ‘Forbidden Fruit’ e sarà tra gli ospiti di ‘Verissimo’ nel prossimo weekend. Come scrive msn.com

Forbidden Fruit: Chi è Eda Ece? Tutto sulla bella Yildiz della Soap Turca - Indice Forbidden Fruit: Età, Origini, Studi di Eda Ece La carriera di Eda Ece Eda Ece: Vita Privata e Instagram dell'attrice di Forbidden Fruit L'affascinante ed ambiziosa Yildiz di Forbidden Fruit è ... Si legge su comingsoon.it

Chi è Eda Ece, Yildiz Yilmaz di Forbidden Fruit? Età, marito, carriera, Instagram - In questo articolo scopriamo età, vita privata, carriera, programmi e dove seguirla su ... canaledieci.it scrive