Che vittoria per Errani e Paolini! Esordio senza macchia alle Wta Finals

La coppia azzurra vince al debutto a Riad contro Muhammad e Schuurs. Prestazione che lascia ben sperare anche per il singolare di Jasmine contro Sabalenka. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Che vittoria per Errani e Paolini! Esordio senza macchia alle Wta Finals

