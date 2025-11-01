CHE TEMPO CHE FA | GLI OSPITI DI DOMENICA 2 NOVEMBRE DEL TALK DI FABIO FAZIO

Bubinoblog | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 2 novembre 2025 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ”, di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: Greta Thunberg, simbolo globale della lotta per il clima e dell’impegno per la pace, a meno di un mese dalla fine della detenzione in Israele, terminata lo scorso 6 ottobre con il suo arrivo all’aeroporto di Atene. Il 1° settembre l’attivista svedese si era imbarcata da Barcellona alla volta di Gaza insieme alla Global Sumud Flotilla. Antonella Clerici, presto al timone della sesta edizione di “The Voice Senior” e conduttrice, in quasi quarant’anni di straordinaria carriera, di programmi entrati nella storia della Tv italiana. 🔗 Leggi su Bubinoblog

