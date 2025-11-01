Robin Gosens non sarà a disposizione per la sfida di domenica contro il Lecce. Al netto di un report medico che ancora non c’è, l’assenza del laterale tedesco è ormai certa. Nel finale del match di mercoledì a San Siro ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra che lo terrà ai box per qualche giorno. Tradotto: niente Lecce, difficilmente verrà rischiato in Conference League contro il Mainz, e resta in forte dubbio anche per la trasferta con il Genoa, ultimo impegno prima della sosta. Proprio la pausa per le nazionali potrebbe indurre lo staff viola a non forzare i tempi, così da riaverlo completamente recuperato alla ripresa contro la Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Che guaio si ferma Gosens. Fortini-Parisi, che duello