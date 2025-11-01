Che debutto per Errani Paolini alle WTA Finals! Netta vittoria su Muhammad Schuurs

Sara Errani e Jasmine Paolini fanno il loro esordio con la vittoria alle WTA Finals di Riad. Le due azzurre portano a casa con il punteggio di 6-3 6-3 il match d’esordio nel girone intitolato a Martina Navratilova. Battute Asia Muhammad e Demi Schuurs: l’americana e l’olandese non riescono a incidere più di tanto, nel complesso si dimostrano inferiori rispetto alle azzurre che, a questo punto, approcceranno martedì con la chance di fare un passo concreto (o definitivo, a seconda dei risultati) verso la semifinale. Nei primi quattro game non ci sono approdi ai vantaggi né reali pericoli per nessuna delle quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Che debutto per Errani/Paolini alle WTA Finals! Netta vittoria su Muhammad/Schuurs

