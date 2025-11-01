Chappell Roan elogia Cyndi Lauper prima del suo ingresso nella Rock & Roll Hall Of Fame | Mi ha ispirata

Da oltre quarant’anni da quando She’s So Unsual ha scosso le classifiche di Billboard, Cyndi Lauper continua a ispirare le nuove pop star, come Chappell Roan. La voce di Good Luck, Babe! ha tessuto le lodi della collega in un video pubblicato dalla Rock & Roll Hall Of Fame, nella quale la Lauper sarà introdotta il prossimo 8 novembre: “Sono così emozionata di introdurre Cyndi Lauper nella Rock & Roll Hall of Fame . Mi ha ispirato con la sua moda, i suoi capelli, ovviamente, il suo trucco, la sua musica. In realtà ho fatto un provino con ‘True Colors’ per America’s Got Talent quando avevo 13 anni! Non ce l’ho fatta, ma la canzone è comunque incredibile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chappell Roan elogia Cyndi Lauper prima del suo ingresso nella Rock & Roll Hall Of Fame: “Mi ha ispirata”

