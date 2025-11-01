Cerno | un referendum su un leader? Sì ma non Giorgia
È vero, quello sulla giustizia sarà un referendum su un leader politico e non solo su una materia costituzionale. Ma quel leader non è Giorgia Meloni, come prova invece a farci credere la sinistra, quasi spiritata all'idea di riproporre l'effetto Renzi del patatrac sulla riforma del Senato datata ormai nel lontano 2016, un'era zoopoliticafa. Quel leader è Elly Schlein, il segretario del Pd. È lei che si gioca l'osso del collo, e soprattutto la poltrona del Nazareno, in questa rocambolesca capriola che sta per inscenare di fronte al suo partito ex governista. Una specie di sequel della piazza dei ProPal, dove Schlein è stata capace di mandare in frantumi 80 anni di politica estera della sinistra pur di inseguire il miraggio di un consenso nell'area radicale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
